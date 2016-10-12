Нужен скрипт, который мониторит изменение параметра сайта и заполняет заявку по шаблону Скрипт должен 1. обращаться к разделу сайта 2. проверять изменение состояния параметра 3. сообщать пользователю об изменении параметра 4. заполнять шаблон данными Задачу можно разбить ...
Никита Полубатько dijurkindijurkin
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужно- сделать аудит тематики- сформировать ТЗ на доработку функционала исходя из особенностей- осуществить доработки вместе с программистом Платим по человечески, работаем в долгую. В лсПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт2 года назад
примерно 50 товаров: - характеристики - фото в нескольких разрешениях - короткое описание на русском (рерайт) тематика - электроникаНаполнение сайтов27 заявокЗакрыт2 года назад
для мини-сайта (4 страницы) нужно доработать и перенести верстку Начальный макет сделан в Figma Задачи по верстке - постоянные, будем сотрудничать регулярноHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен супербыстрый сео-оптимизированный сайт с начальным функционалом На готовую верстку нужно - выбрать хорошую админку или предложить framework - накрутить функционал 1. импорт данных из JSON 2. полнотекстовый поиск 3. сохранение запросов поиска пользователей в бд 4. скрипт который ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Для будущего сайта объявлений из Эскизов, сделаных "на коленке" нужно сделать - Прототипы, которые затем обверстать по всем канонам поисковой оптимизации Сам по себе проект длинный, данный этап короткий - больше согласований, чем работыHTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 года назад
- помочь выбрать адаптивный шаблон - развернуть на хостинге, настроить, протестироватьСистемное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Есть модуль оплаты банковскими картами Uniteller (с документацией). По умолчанию модуль передает в процессинговый центр валюту Рубль, нужно чтобы передавал Евро пересчитанный по курсу на день оплаты. Работы на 2 часа примерно. Только для тех у ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужно настроить конфиг исходящего транка для станции на Астериск (Asterisk PBX) версия FreePBX 2.11.0.11Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужен переводчик, оплата по каждому проекту отдельно объемы не большие, но регулярныеПереводы19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Нужно перетащить с одного хостинга на другой со всеми доп работамиЗавершен7 лет назад
- $18
в папках отсутствуют права на запись и редактирование (хз почему) нужно восстановить корректные права, чтобы из панели управления создалась резервная копия сайтаЗавершен7 лет назад
упала виртуалка починить/восстановить http://joxi.ru/Q2KnO4Rh9n9w9mЗавершен7 лет назад
- $550
Переход Magento 1.7.1 – 1.9 или выше Перевод сайта на более высокую версию. в приложениях файлы, которые были полностью исправлены по стандарту маженто. Времени на проект две-три недели, детали по согласованию. Это одна из стадий, если будет выполнена ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Переход Magento 1.7.1 – 1.2 или выше Перевод сайта на более высокую версию. Первоначальная временная оценка работ – календарный месяц с учетом рисков затягивания. Локализация подразумевает копию сайта на другом языке. Перевод не требуется, необходимо реализовать только программирование+подготовку ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отладка импорта (оптимизация, возможно-изменение логики) данных в магазин. Импорт работал долгое время, но поломался из за роста нагрузки (остатки, цены, товары). Поломка заключается в локах БД из за многочисленных запросов скрипта, отвечающего за парсинг фида. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Простые переговоры для носителя немецкого языка с хорошим знанием менталитета - нужно получить сертификат Е1 на технически сложный товар (автошины). Дадим телефоны, адреса почты, оплатим расходы на связь. Подробности в личкуПереводынет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно провести несложные переговоры на голландском языке (по телефону+переписка). Связь оплачивается. Несколько звонков, выход на лицо принимающее решение, уточнение и запрос информации.Переводы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
4 листа А4, контракт. Юридическая терминологияПереводы21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть база данных интернет магазина с частично привязанными фото. Фото привязываются к группе товаров, содержащим выбранное пользователем свойство (т.е., свойство есть отдельным полем в БД) Есть отдельный каталог изображений, в структуре папка/файлы Все названия папок каталога соответствуют ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад