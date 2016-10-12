dijurkin

Никита Полубатько dijurkin

 
38 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Liquidator371
Абдурахман 
21 годКазахстан
2 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
$70
10 баллов
2 года назад
Верстка - доработка и перенос
Быстрая оплата. Был на связи, отлично сработались
Все отлично, без замечаний
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$18
10 баллов
7 лет назад
Срочное восстановление резервного копирования, битрикс
Спасибо, рад был поработать.
все ок
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$30
10 баллов
7 лет назад
Переезд сайта на битрикс
Все отлично, спасибо!
В очередной раз работаем, без нареканий, все четко и профессионально.
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$20
10 баллов
7 лет назад
Починить виртуалку *(ошибка в аттаче) - срочно
Хороший заказчик.
Срочно починил виртуалку, все по существу, коммуникация на уровне фантастики. Шутки прикольные :)
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proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$550
9 баллов
7 лет назад
Переход Magento 1.7.1 – 1.9 или выше
Спасибо за интересный и как оказалось в итоге очень даже непростой проект, так же спасибо за терпение и понимание при возникших сложностях в ходе работ, рекомендую и буду рад продолжить сотрудничество.
Во взаимоотоношениях фриланса и заказчика всегда может возникнуть фактор форс-мажора совершенно разного рода. В нашей задаче как раз без него - не обошлось. Уже хотели разорвать сотрудничество, однако решили набраться терпения, обсудили вместе сложности, договорились о переносе сроков сдачи. Сам по себе проект технически сложный, требует высокой квалификации и практики с cms. Александр сдал проект, полностью подтвердив свою репутацию. Будем работать на других проектах.
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