Есть модуль оплаты банковскими картами Uniteller (с документацией). По умолчанию модуль передает в процессинговый центр валюту Рубль, нужно чтобы передавал Евро пересчитанный по курсу на день оплаты. Работы на 2 часа примерно. Только для тех у ...