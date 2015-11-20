Импорт данных в Magento 1.7.1

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Требуется отладка импорта (оптимизация, возможно-изменение логики) данных в магазин.

Импорт работал долгое время, но поломался из за роста нагрузки (остатки, цены, товары).

Поломка заключается в локах БД из за многочисленных запросов скрипта, отвечающего за парсинг фида. Скрипт грузит все 8 ядер и 100% оперативки, отрабатывает корректно, но сайт все время парсинга лежит под 503 ошибкой из за перенагрузки.

Необходимо пропнализировать болезнь и починить. Задача нетривиальная: база товаров 300к, сайт обновляется все время, максимальный размер апдейта- 50к товаров в разбитых по 1000 строк xml-фида. Внимание: скорее всего проблема в архитектуре, требуется глубокое понимание маженты и ее особеностей. 

В помощь:

свои админы, дев-сайт, свн, все точки входа и выхода (умозаключений) по проблеме мозга нескольких учавствующих в разборе спецов. Нужен взгляд именно со стороны. 

Решившему задачу предложим другме проекты по маженте.

Цель: потоковый высокоскоростной импорт с переиндексацией без снижения производительности ресурса

Magento
8 лет назад
dijurkin
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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