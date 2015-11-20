Нужен специалист по casper js, создать ряд тестов на готовой структуре

Нужно создать ряд тестов по образу и подобию входных-выходных параметров.

Оплата за каждый тест. Текущие тесты занимают порядка 150-200 строк кода. Каждый тест - это по сути мини тест мини сайта. Нужно создать несколько десятков тестов, начинаем по одному а там если будет всё гладко во взаимодействии будем наращивать напор работы.

Опыт обязателен.

В своих предложениях пишите пару слов что делали на casper js и сколько это времени заняло.