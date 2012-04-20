Нужно создать ряд тестов по образу и подобию входных-выходных параметров. Оплата за каждый тест. Текущие тесты занимают порядка 150-200 строк кода. Каждый тест - это по сути мини тест мини сайта. Нужно создать несколько десятков тестов, ...
Web Security, Hihgload, Web-development.
- Монетизация любых экстеншены браузеров, сайтов, программ, тулбаров.
- Организация защиты веб-сайтов, серверов, программ.
- PCI DSS (включая level 1) - penetration test, консультации, полное построение архитектуры и безопасности платёжных систем.
- Сканирование и устранение вирусов на серверах и сайтах.
- Создание архитектуры сервисов и приложений, включая высокие нагрузки.
- Создание сложных и быстрых систем включая парсеры, download системы, p2p системы и тп.
- TDS, трафик, промы. Организация всей схемы от-до.
- Фронтенд - оптимизация Javascript, Html, статики. Ускоренеие вебсайтов, отображения для отдачи всему миру. Geo распределение нагрузки.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Требуется разовая работа. Нужно сделать небольшую утилиту, требуется глубокое знание WinAPI (!важно). Алгоритм прост как двери, примерно такой: закрыть принудительно программу, пропатчить файл найденый в папке по регулярке, запустить программу. В идеале нужен обход UAC, ...Системное программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен простенький сайт с функционалом: 1. Логин/Восстановление пароля 2. Страницы скачки продуктов (программ) - описания + картинки + ссылки скачивания 3. Статические страницы 4. Плеер радио вверху 5. Страница фидбека 6. Страница поиска файлов (api поиска есть) Дизайн, Верстка есть. Нужен творческий подход ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик. Чётко поставил задачу, всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё сделано в соответсвии с заданием. Претензий нет. Коммуникация на высшем уровне.