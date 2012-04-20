sapzxc

Сергей sapzxc

 
35 летУкраина/Харьков
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Web Security, Hihgload, Web-development. 

  • Монетизация любых экстеншены браузеров, сайтов, программ, тулбаров.
  • Организация защиты веб-сайтов, серверов, программ.
  • PCI DSS (включая level 1) - penetration test, консультации, полное построение архитектуры и безопасности платёжных систем.
  • Сканирование и устранение вирусов на серверах и сайтах.
  • Создание архитектуры сервисов и приложений, включая высокие нагрузки.
  • Создание сложных и быстрых систем включая парсеры, download системы, p2p системы и тп.
  • TDS, трафик, промы. Организация всей схемы от-до.
  • Фронтенд - оптимизация Javascript, Html, статики. Ускоренеие вебсайтов, отображения для отдачи всему миру. Geo распределение нагрузки.
JavascriptHTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен специалист по casper js, создать ряд тестов на готовой структуре

    Нужно создать ряд тестов по образу и подобию входных-выходных параметров.  Оплата за каждый тест. Текущие тесты занимают порядка 150-200 строк кода. Каждый тест - это по сути мини тест мини сайта. Нужно создать несколько десятков тестов, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простая утилита на c/c++, нужны глубокие знания WinAPI

    $25

    Требуется разовая работа. Нужно сделать небольшую утилиту, требуется глубокое знание WinAPI (!важно). Алгоритм прост как двери, примерно такой: закрыть принудительно программу, пропатчить файл найденый в папке по регулярке, запустить программу. В идеале нужен обход UAC, ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сайт продвижения продукта

    Нужен простенький сайт с функционалом: 1. Логин/Восстановление пароля 2. Страницы скачки продуктов (программ) - описания + картинки + ссылки скачивания 3. Статические страницы 4. Плеер радио вверху 5. Страница фидбека 6. Страница поиска файлов (api поиска есть) Дизайн, Верстка есть. Нужен творческий подход ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
sbtasm
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Простая утилита на c/c++, нужны глубокие знания WinAPI
Отличный заказчик. Чётко поставил задачу, всегда на связи. Рекомендую.
Всё сделано в соответсвии с заданием. Претензий нет. Коммуникация на высшем уровне.
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