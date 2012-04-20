Нужно создать ряд тестов по образу и подобию входных-выходных параметров. Оплата за каждый тест. Текущие тесты занимают порядка 150-200 строк кода. Каждый тест - это по сути мини тест мини сайта. Нужно создать несколько десятков тестов, ...