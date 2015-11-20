Интернет магазин Modx

Нужно сделать интернет магазин на Modx Revo. Верстка основных страниц готова можно видеть тут sirium.ru/senergo/index.html

Другие страницы пришлю завтра. К понедельнику, к обеду нужно показать рабочий вариант. Оплата, доставка не нужна.

Рассмотрю предложения от тех кто готов работать в выходные. В дальнейшем потребуется расширение функционала по этому сайту. Какие именно раскажу при общении по скайпу.