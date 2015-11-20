Интернет магазин Modx

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки230 просмотров
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Нужно сделать интернет магазин на Modx Revo. Верстка основных страниц готова можно видеть тут sirium.ru/senergo/index.html

Другие страницы пришлю завтра. К понедельнику, к обеду нужно показать рабочий вариант. Оплата, доставка не нужна. 

Рассмотрю предложения от тех кто готов работать в выходные. В дальнейшем потребуется расширение функционала по этому сайту. Какие именно раскажу при общении по скайпу.

MODX
8 лет назад
inker
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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