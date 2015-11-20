Внутренняя оптимизация сайта

Парсер товаров и категорий на php+mysql; для товаров - названия, описания, цены, ссылок на фото и категории (без проверки - есть ли такой товар уже в базе или нет, соответственно для старых товаров ничего обновлять не ...
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Сайт fireworkplus.ru (joomla)
устранить ошибки валидации html и css
оптимизировать блокирующие скрипты js и css
оптимизировать скорость работы сервера до 200400 мс на ответ
настроить ЧПУадреса на сайте
исправить файл robots.txt
закрыть дублирующиеся страницы
создать sitemap.xml и указать его в файле robots.txt и вебмастерах
сжать файлы javascript
оптимизировать изображения
корректно настроить кеширование файлов
проверить и удалить внешние ссылки с переспамленных сайтов
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