Починить сломавшийся каталог (БД) на самописном php-движке

Сайт: http://www.hoztovari.ru

Движок самописный.

Суть проблемы:

1) Товарный каталог находится по адресу: http://www.hoztovari.ru/production/

Все товары и их категории в каталоге имеют адреса типа http://www.hoztovari.ru/production/procter_gamble

Что-то сломалось и товары перестали быть доступными. Любая попытка зайти на товарную страницу заканчивается редиректом со страницы товара на главную страницу каталога http://www.hoztovari.ru/production/

Ссылки на товарные категории также редиректятся в корень каталога.

2) При попытке перейти по ссылке "Заказать онлайн" (скрин: http://clip2net.com/s/3qAlM7U) получаем сообщение о циклической переадресации.

Чтобы проблемы ушли, необходимо сделать следующее:

1) Устранить ошибку при обращении к БД: 1194 - Table 'hoz_custom_html' is marked as crashed and should be repairedSELECT `id`, `title` FROM `hoz_custom_html` ORDER BY title

Она устраняется с помощью команды mysqlcheck, восстанавливающей некоторые поврежденные таблицы.

Repairing tables

u37056_2.hoz_actions

info : Delete link points outside datafile at 574688

status : OK

u37056_2.hoz_custom_html

warning : Number of rows changed from 776 to 775

status : OK

u37056_2.hoz_news

warning : Number of rows changed from 3352 to 3361

status : OK

u37056_2.hoz_news_subscribers

warning : Number of rows changed from 257 to 258

status : OK

2) Проблема с каталогом решается так:

в файле ./content/order.php начиная со строки 115 присутствовала следующая ошибка или недоработка:

выше по коду не был задан параметр $id

в блоке if производится запрос к базе данных, но отсутствовала проверка на то, что вернул запрос к базе. В данном случае возвращалось значение False, так как был отключен весь каталог из таблицы hoz_cat_baby, его активировали командой UPDATE `hoz_cat_baby` SET `enabled`="Y".

В данный момент можно убедиться, что в базе данных в таблице hoz_cat_baby в графе enabled везде стоит N. Также в административной панели сайта в разделе "Каталог товаров" сами товары отключены.

ЕСЛИ УКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ПОМОГУТ - РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ.

В результате: при переходе по ссылке "Заказать онлайн" должен отображаться онлайн-каталог.