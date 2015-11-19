Парсер товаров и категорий на php+mysql; для товаров - названия, описания, цены, ссылок на фото и категории (без проверки - есть ли такой товар уже в базе или нет, соответственно для старых товаров ничего обновлять не ...
Починить сломавшийся каталог (БД) на самописном php-движке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://www.hoztovari.ru
Движок самописный.
Суть проблемы:
1) Товарный каталог находится по адресу: http://www.hoztovari.ru/production/
Все товары и их категории в каталоге имеют адреса типа http://www.hoztovari.ru/production/procter_gamble
Что-то сломалось и товары перестали быть доступными. Любая попытка зайти на товарную страницу заканчивается редиректом со страницы товара на главную страницу каталога http://www.hoztovari.ru/production/
Ссылки на товарные категории также редиректятся в корень каталога.
2) При попытке перейти по ссылке "Заказать онлайн" (скрин: http://clip2net.com/s/3qAlM7U) получаем сообщение о циклической переадресации.
Чтобы проблемы ушли, необходимо сделать следующее:
1) Устранить ошибку при обращении к БД: 1194 - Table 'hoz_custom_html' is marked as crashed and should be repairedSELECT `id`, `title` FROM `hoz_custom_html` ORDER BY title
Она устраняется с помощью команды mysqlcheck, восстанавливающей некоторые поврежденные таблицы.
Repairing tables
u37056_2.hoz_actions
info : Delete link points outside datafile at 574688
status : OK
u37056_2.hoz_custom_html
warning : Number of rows changed from 776 to 775
status : OK
u37056_2.hoz_news
warning : Number of rows changed from 3352 to 3361
status : OK
u37056_2.hoz_news_subscribers
warning : Number of rows changed from 257 to 258
status : OK
2) Проблема с каталогом решается так:
в файле ./content/order.php начиная со строки 115 присутствовала следующая ошибка или недоработка:
выше по коду не был задан параметр $id
в блоке if производится запрос к базе данных, но отсутствовала проверка на то, что вернул запрос к базе. В данном случае возвращалось значение False, так как был отключен весь каталог из таблицы hoz_cat_baby, его активировали командой UPDATE `hoz_cat_baby` SET `enabled`="Y".
В данный момент можно убедиться, что в базе данных в таблице hoz_cat_baby в графе enabled везде стоит N. Также в административной панели сайта в разделе "Каталог товаров" сами товары отключены.
ЕСЛИ УКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ПОМОГУТ - РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ.
В результате: при переходе по ссылке "Заказать онлайн" должен отображаться онлайн-каталог.
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