Доработать готовый плагин для вордпресс или предложить свой функционал

Добрый день. Есть плагин для вордпресс (ву коммерс) который помогает отправлять заголовки товара вместе с контактной формой ( плагин contactform7 ) шорткод добавляется в тело письма и уходит заказчику. Код плагина написан заданы переменные и функции, но работа не доделана т.к. программист исчез. Ваша задача закончить. В перспективе обещаю поток не больших заказов, главное что бы вы были надежным и не пропадали.