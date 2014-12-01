Проект на Ruby on Rails

Сайт на Joomla 1.5. Задача сделать мобильную версию сайта http://teh-med1.ru/adaptive/original Пользователя мобильного браузера должно перебрасывать на поддомен http://m.teh-med1.ru/adaptive/original За обработку запросов и подстановку шаблона может отвечать один из популярных модулей для этих целей или Ваше решение. Мобильная версия будет являться шаблоном ...