Добрый день! Не получается подключить AdSense к сайту vetdoctor.kiev.ua . Вот сообщение об отклонении [url=http://joxi.ru/Dr8oZlPiQBWqA6]http://joxi.ru/Dr8oZlPiQBWqA6[/url]. Письмо от гугл http://take.ms/Hx927
Выгрузить данные из Xml файла или написать парсер из файла
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, привет!
Пожалуйста, внимательно читайте ТЗ!
Прошу указывать ориентировочно цену в рос.рублях и сроки !
Без цен заявки не рассматриваю, надеюсь на понимание и бережное отношение к своему и моему времени.
Задача:
Есть база в формате Xml, файл большой 1.7Гб(скачивается архивом 68Мб.
Задача:
Получить данные в формате, который можно будет обрабатывать офисным софтом (желательно Excel).
Вижу 2 варианта решения (также готов обсудить ваши варианты):
1. Выгрузить данные в формат, который понимает Excel, например - .CSV.
Правда я не знаю, сколько там строк, хорошо бы посчитать перед окончательным выбором варианта реализации.
И как я понимаю, в таком случае будет несколько файлов, т.к. размер базы большой (чтобы можно было открыть в Excel).
2. Написать парсер данных из Xml файла с возможностью фильтрации, например такой - http://pastenow.ru/FMRJ.
По фильтрам все обсуждаемо, зависит в каком формате данные в базе(у них есть несколько вариантов сокращений лицензий).
Ссылка на файл - http://www.fsrar.ru/opendata/7710747640-reestr/data-5-structure-2.zip
Ссылка на описание структуры набора данных
http://www.fsrar.ru/opendata/7710747640-reestr/structure-2-2014-12-01.xsd
Пишите обязательно цену(обсуждается) и какой вариант предлагаете,как и на чем планируете реализовывать.
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