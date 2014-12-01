Выгрузить данные из Xml файла или написать парсер из файла

$21
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок196 просмотров
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Друзья, привет!

Пожалуйста, внимательно читайте ТЗ!

Прошу указывать ориентировочно цену в рос.рублях и сроки ! 

Без цен заявки не рассматриваю, надеюсь на понимание и бережное отношение к своему и моему времени.

Задача:

Есть база в формате Xml, файл большой 1.7Гб(скачивается архивом 68Мб.

Задача:

Получить данные в формате, который можно будет обрабатывать офисным софтом (желательно Excel).

Вижу 2 варианта решения (также готов обсудить ваши варианты):

1. Выгрузить данные в формат, который понимает Excel, например - .CSV. 

   Правда я не знаю, сколько там строк, хорошо бы посчитать перед окончательным выбором варианта реализации.

   И как я понимаю, в таком случае будет несколько файлов, т.к. размер базы большой (чтобы можно было открыть в Excel).

2. Написать парсер данных из Xml файла с возможностью фильтрации, например такой - http://pastenow.ru/FMRJ.

   По фильтрам все обсуждаемо, зависит в каком формате данные в базе(у них есть несколько вариантов сокращений лицензий).

      

Ссылка на файл - http://www.fsrar.ru/opendata/7710747640-reestr/data-5-structure-2.zip

Ссылка на описание структуры набора данных

http://www.fsrar.ru/opendata/7710747640-reestr/structure-2-2014-12-01.xsd

Пишите обязательно цену(обсуждается) и какой вариант предлагаете,как и на чем планируете реализовывать.

8 лет назад
Patlyuk
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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