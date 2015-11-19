Помощь в подключении AdSense.

Добрый день! Требуется доработать сайт/тему на CMS WordPress: http://g-m.site/ 1. При добавлении записи и выборе формата "Видео", надо что бы на миниатюре отображалась кнопка "play" 2. На главной странице сделать так: https://yadi.sk/i/G_nmavbakZpmP (что бы после сайдбара, записи шли в три ...
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Добрый день! Не получается подключить AdSense к сайту vetdoctor.kiev.ua . Вот сообщение об отклонении http://joxi.ru/Dr8oZlPiQBWqA6.
Письмо от гугл
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