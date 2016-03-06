Рандомный вывод картинок + ссылок JS

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать вывод кликабельного фонового изображения на сайте.
js, картинки и ссылка к картинке должны подгружаться с отдельного домена.
Формат входных данный такой:
картинка + ссылка;
картинка + ссылка и т.д.
При каждом обновлении страницы картинка + ссылка должны меняться на следующую из списка, и так по кругу.
Пример того что должно получиться: fanserials.tv или http://seasonvar.ru/
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