Рандомный вывод картинок + ссылок JS

Необходимо сделать вывод кликабельного фонового изображения на сайте.

js, картинки и ссылка к картинке должны подгружаться с отдельного домена.

Формат входных данный такой:

картинка + ссылка;

картинка + ссылка и т.д.

При каждом обновлении страницы картинка + ссылка должны меняться на следующую из списка, и так по кругу.

Пример того что должно получиться: fanserials.tv или http://seasonvar.ru/

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