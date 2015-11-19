Настройка взаимодействия ИМ с курьерской по API

Здравствуйте. Требуется настроить передачу данных посредством API (курьерской службы marschroute.ru).

Чтоб все данные заказа (клиента) в интернет-магазине (на движке Амиро CMS) передавались в курьерскую службу. Обратная информация может записываться в отдельную, к примеру, базу, и демонстрироваться в отдельной панели или на сайте в личном кабинете. На сайте в личном кабинете было бы удобнее. Такой же API стоит на ТопШоп (как пример).

Инструкцию прилагаю.

Пожалуйста, оцените свои силы, возможности и напишите свою стоимость.

Примерные расценки у нас имеются.

ВСЕХ КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРОЕКТЕ, ПРОСЬБА ПИСАТЬ НА почту цены тоже.

В обсуждениях на странице weblancer мы не участвуем.

Предоплату не делаем!!!

Оплатим по окончанию работы или безопасный вариант оплаты.