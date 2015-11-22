Прописать парсер для сайта на овпенкард с 4 сайтов-донор на джумла разных серий и шоп-скрипт 5: задачи [list][*]скопировать имеющуюся информацию по товарам (только то что с пометкой "в наличие") [*]ежедневный мониторинг сайтов-доновор на предмет обновлений цен [*]обновление цен на ...
Добавление % к стоимости товара при безналичном расчете. OpenCart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть сайт: http://pc4games.ru/ Нужно что бы при выборе "Безналичный расчет" в корзине, цена автоматически менялась на определенный процент. Интеграция в админку CMS не обязательна, но желательна. Думаю тут все предельно ясно. Указывайте стоимость работы и сроки исполнения, пожалуйста.
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