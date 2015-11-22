Добавление % к стоимости товара при безналичном расчете. OpenCart

Добрый день. Есть сайт: http://pc4games.ru/ Нужно что бы при выборе "Безналичный расчет" в корзине, цена автоматически менялась на определенный процент. Интеграция в админку CMS не обязательна, но желательна. Думаю тут все предельно ясно. Указывайте стоимость работы и сроки исполнения, пожалуйста.