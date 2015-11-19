Steam API рулетка CSGO

Прописать парсер для сайта на овпенкард с 4 сайтов-донор на джумла разных серий и шоп-скрипт 5: задачи [list][*]скопировать имеющуюся информацию по товарам (только то что с пометкой "в наличие") [*]ежедневный мониторинг сайтов-доновор на предмет обновлений цен [*]обновление цен на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек с опытом создания сервисов /сайтов, которые работают с api steam (dota2, csgo).
Например разработка простой рулетки для csgo / dota2, работа с ботами steam.
Есть публичный скрипт -можно разобраться в нем. Можем заказать с нуля.
Нужен программист с поддержкой работы скрипта после создания, выполнение доработок.
Достойная оплата.
Обязательно отвечу всем, кто не шлёт шаблонные заявки!
Ребята цену желательно озвучивайте, паблик боты и скрепты не предлагать.
цена – сроки – гарантии = успех ))
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