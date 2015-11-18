Нужен почтовый сервер

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна система рассылки на сайте по зарегистрированным юзерам.

Тоесть нужен собственный почтовый сервер.

Сервер линюкс - сентос

8 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад