Разбор прайс листов и ценообразование для товаров.

Опыт разработки сложных проектов обязателен, по запросу вышлю ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать разбор прайсов и формирование цен для товаров
Алгоритм работы
1. Авторизация пользователя (пользователи логин и пароль + mail в базе SQL)
2. Добавление нового прайса
3. Настройка нового или уже существующего прайса
4. Настройка ценообразования для нового или существующего прайса.
5. Запуск обработки нового или существующего прайса.
6. Выгрузка (экспорт) нового или существующего обработанного прайса с конечными данными csv и xls
Страницы
1. Авторизация
2. Список всех настроенных прайсов в системе
3. Настройка добавление (импорт) нового прайса
4. Список файлов для обработки
5. Страница обработки прайса
6. Список файлов для выгрузки (экспорт)
7. Страница выгрузки (экспорт) файла
8. Добавление ценообразования для файла
9. Загрузка остатков для товаров
ТЗ сейчас дорабатывается
Дизайн для отображения будет.
Более подробно здесь
https://docs.google.com/document/d/18K8YrpSwUVJzu1SijWw0usZGISlSpaQZXxlERxg2Oes/edit?usp=sharing
Можно комментировать файл
Не использовать zend
Приветствуется использование Laravel
От вас примерные сроки и стоимость.
Стоимость строго в рублях.
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