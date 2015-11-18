Разбор прайс листов и ценообразование для товаров.

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Сделать разбор прайсов и формирование цен для товаров

Алгоритм работы

1.       Авторизация пользователя (пользователи  логин и пароль + mail в базе SQL)

2.       Добавление нового прайса 

3.       Настройка нового или уже существующего прайса

4.       Настройка ценообразования для нового или существующего прайса.

5.       Запуск обработки нового или существующего прайса.

6.       Выгрузка (экспорт) нового или существующего обработанного прайса с конечными данными csv и xls

Страницы

1.       Авторизация

2.       Список всех настроенных  прайсов в системе

3.       Настройка добавление (импорт) нового прайса

4.       Список файлов  для обработки 

5.       Страница обработки прайса

6.       Список файлов для выгрузки (экспорт)

7.       Страница выгрузки (экспорт) файла

8.       Добавление ценообразования для файла

9.       Загрузка остатков для товаров

ТЗ сейчас дорабатывается

Дизайн для отображения будет.

Более подробно здесь 

https://docs.google.com/document/d/18K8YrpSwUVJzu1SijWw0usZGISlSpaQZXxlERxg2Oes/edit?usp=sharing  

Можно комментировать файл

Не использовать zend

Приветствуется использование Laravel

От вас примерные сроки и стоимость.

Стоимость строго в рублях.

8 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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