Мультиязычность для instantcms2

Разработка модуля мультиязычность для instantCMS 2.0

Требования следующие:

- мультиязычность (русский, англ. языки и др.)

- возможность просмотра сайта пользователем на разных языках, а также выбор языка в личном кабинете (админке)

- переключение языков должно производится с помощью кнопок или с помощью выпадающего списка.

- в панели администратора, при добавлении контента должна присутствовать возможность заполнения контента на разных языках, для разных версий сайта например для английской и русской.

- модуль должен работать с модулем instantMaps и другими компонентами (каталог, статьи и т.д.)