Мультиязычность для instantcms2

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Разработка модуля мультиязычность для instantCMS 2.0 

Требования следующие:  

- мультиязычность (русский, англ. языки и др.) 

- возможность просмотра сайта пользователем на разных языках, а также выбор языка в личном кабинете (админке) 

- переключение языков должно производится с помощью кнопок или с помощью выпадающего списка. 

- в панели администратора, при добавлении контента должна присутствовать возможность заполнения контента на разных языках, для разных версий сайта например для английской и русской. 

- модуль должен работать с модулем instantMaps и другими компонентами (каталог, статьи и т.д.)

8 лет назад
psyman82
Алексей 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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