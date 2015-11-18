Опросы через WhatsApp

Добрый день!

Задача будет описана достаточно сумбурно, поэтому любые комментарии будут приветствоваться.

Нужна простенькая CRM в которой было бы удобно хранить номера телефонов клиентов и краткую информацию о них. (Предложения по выбору CRM приветствуются). CRM должна поддерживать создание отчетов по различным критериям с возможностью выгрузок данных в файл или экспорта в приложение ниже.

Так же требуется реализовать приложение для отправки сообщений (SMS, WhatsApp, Viber, Telegram) для этих номеров из CRM. При отправке сообщения на определенный номер, сначала проводится проверка на наличие у этого абонента регистрации в мессенджере. В случае подтверждения ему будет отправлено сообщение именно через этот мессенджер. В обратном случае абонент получит стандартное SMS-сообщение. Аналогично обстоит ситуация с отправкой ответного сообщения: абонент может выбрать, каким транспортом отправить сообщение на указанный номер.

Приложение также должно уметь планировать такие рассылки по графику.

Полученные ответы от пользователей сохраняются либо в файл, либо пишутся в CRM.

Понимаю, описание то еще, поэтому на точные оценки не рассчитываю. Устроит вилка.

Спасибо за внимание.