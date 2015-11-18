Кто может помочь найти решения, а именно переименования изображений, например из [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg[/url] НА [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg[/url] Я использую wpgrabber, картинка загружается с "иероглифами", а нужно что бы [b]брало из заголовка статьи, и переименовало изображения автоматически. ...
Создания сайта на Word Press с автоматическим наполнением
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача создать сайт с автоматическим наполнение,тематика алкоголь.
Новости,посты, демотиваторы , рецепты, обзоры, истории напитков и тд.
Задача по мимо рунета,так же подтянуть буржуйские сайты с переводом через гугл транслит.
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