Нужно небольшой скрипт, который пробегается по всем файлам и папкам (рекурсивно) указанной папки и во всех файлах ищет код: [code] [/code]Там где ... - любой текст Заменяет его на [code] [/code] У скрипта 2 режима работы: 1) при запуске без параметров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
AMOcrm + eautopay
Заявка поступает в форму амосрм. Потом клиент заполняет форму еавтопей. И надо сделать так чтобы если человек оплатил в еавтопей то эта инфа об оплате сразу передавалась в контакт АМОсрм
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