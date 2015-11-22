Интеграция лендинга и amoCrm

$60
Веб-программированиеЗавершен1 заявка108 просмотров
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Нужно настроить получение заявок с лендинга в amoCrm. Должна создаваться сделка, контакт и задача на определенного ответственного.

8 лет назад
rexq
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
seeker1983
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$60
14 дней
Отличное качество работы. Все сделано в соответствие с планом!
Все отлично. Хорошая связь, несмотря на большую разницу во времени, оплата сразу по окончанию.