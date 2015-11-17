Создание лендинга

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка79 просмотров
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Добрый вечер!

Нам нужно создать несколько лендингов:

1  - с предложением услуг по разработке  1С ,

2 -  товарный.

Какая цена ?

сроки?

условия работы ? когда можете начать ?   удобно ли общаться в viber или скайп ?

продвигаете потом ?

8 лет назад
olga_korionova
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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