Не отображаются изображения на сайте

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Сайт (DLE). Все подробности в привате.

P/S: Возобновляю ТЗ.

Почему то сначала исполнители отзываются на заказ, а как дело доходит до общения и дальнейших действий, приходится их искать по 2- 3 дня. Нужен более разговорчивый и общительный спец, чтобы был постоянно на связи (или 4-6 часов в сутки) для корректировки дальнейших действий.