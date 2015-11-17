Разработать сайт на 1С-Битрикс

Есть работающее веб-приложение по онлайн продаже билетов в аквапарк. Это два веб-сайта. Один – онлайн-продажа и информация для покупателей. Второй – CRM для работы с проданными билетами и отчётностью. Единая база. Есть сайт для другого аквапарка, только ...