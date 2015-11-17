Разработать сайт на 1С-Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок143 просмотра
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Здравствуйте. 

Необходимо разработать сайт. 

Есть готовый дизайн, вёрстка. Умение пользоваться Битрикс24 приветствуется.  

Сроки умеренные. 

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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