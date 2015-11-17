Тех. доработки сайта

Ищу специалиста для доработки сайта на drupal 7 и его дальнейшей поддержки. Задачи небольшие (например, добавить возможность указывать рейтинг статьям), возникают периодически. Желательно, чтобы были хотя бы базовые навыки верстки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, интересует стоимость данных тех. доработок для html сайта.
1) калькулятор http://xtens.ru/ - сколько будет стоимость его создания?
2) комната с выбором цвета потолка http://center-potolkov.ru/ в подвале сайта - сколько будет стоимость данной тех. доработки?
3) отзывы скан http://center-potolkov.ru/otzyvy.html - сколько будет стоить подготовить на html сайте страницу такого типа?
Просьба сразу писать стоимость отдельно по каждой тех. дор.
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