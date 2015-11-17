Тех. доработки сайта

Нужно сделать полную визуальную и функциональную копию сайта [url=http://annualreview2014.mtsgsm.com/]http://annualreview2014.mtsgsm.com/[/url] , чтобы его было возможно разместить на хостинге. Скопировать нужно не только оформление и контент, но и все программные функции (поиск, Add Note, My Pages, вывод в PDF и т.п.). Интересует в ...