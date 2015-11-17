Доработки интернет-магазина, Prestashop

$350
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки111 просмотров
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В поисках кандидата для доработок интернет-магазина на Prestashop

- Всплывающие окна

- Поля при оформлении заказа

- Доработка выгрузки на Яндекс Маркет

- Исправление мелких ошибок

Оплата по смете, небольшое тестовое оплачиваемое задание.

Prestashop
8 лет назад
MoscowPR
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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