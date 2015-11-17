Доработки интернет-магазина, Prestashop

Нужно настроить бизнес-процесс в облачной CRM Битрикс24. Картинку с описанием бизнес-процесса прилагаю, суть его-триггерная отправка заданных писем по "сделке" при изменении статуса.Задавайте вопросы, если есть, сориентируйте по цене. Есть еще подобные на очереди. Кто не ...
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