Создание web-сервиса

Нужно настроить бизнес-процесс в облачной CRM Битрикс24. Картинку с описанием бизнес-процесса прилагаю, суть его-триггерная отправка заданных писем по "сделке" при изменении статуса.Задавайте вопросы, если есть, сориентируйте по цене. Есть еще подобные на очереди. Кто не ...
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Здравствуйте
Необходимо сделать сервис распространяющий информацию о наличии вакантных вычислительных мощностей дата-центров (аренда стойки, аренда выделенного сервера, аренда виртуального сервера).
Сервис должен быть реализован как клиент-серверное решение.
Локализация Eng/Rus.
Наполнять контентом не надо.
Требования создаваемому ПО:
- CentOS
- Postgresql
- Nginx
- Python
- Django
- JS
- AngularJS
- Bootstrap
- Требования к Исполнителю:
- не компания;
- питонист;
- портфолио по части вебпроектов;
- опыт работы с системой контроля версий;
- коммуникации — telegram.
- по завершению работы.
- размер - по договоренности.
- метод - по договоренности.
https://docs.google.com/document/d/1M8mo0iWIXdhOKz2Kb8UqP8Qgxm305v2pZ5asUcVs4g4/edit?usp=sharing
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