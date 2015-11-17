Доделать YML файл по рекомендациям

yml-файле присутствуют ошибки.

1. Для предложения http://7variant.ru/zakazat-diplomnuyu-rabotu.htm Вы указали некорректную цену. Цена должна быть вещественным числом.

2. Сниппеты не формируются из-за того, что в Вашем yml-файле отсутствует элемент delivery, который является обязательным для данного типа описания.

Ознакомиться с техническими требованиями к yml-файлу Вы можете на странице Помощи: https://yandex.ru/support/webmaster/goods-prices/technical-requirements.xml#vendor-model .

срок сегодня

файл находиться здес -с http://7variant.ru/price.xml