Яндекс Касса Wordpress

Необходимо доделать платёжку от Яндекса , сейчас на сайте тестовые платежи проходят,

но Яндекс на почту пишет , что есть косяк и у них платежи не регистрируются , необходимо им позвонить и они скажут в чём причина , соответственно исправить ошибки