Доработка сайтов на wordpress

Добрый день! Нужен скрипт, который находит картинки в тексте и ставит на каждую, социальные кнопки (vk, fb, tw, G+, ok) как здесь http://polonsil.ru/blog/43629078604/Krik-dushi-vracha-iz-Sochi 1) Делаете у себя 2) Показываете мне 3) Я оплачиваю 4) Вы высылаете Оплата: ...
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Требуется программист для доработки 2-ух сайтов на wordpress: oright.by, aloxxi.by. Основные доработки:
- корректировка дизайна
- корректировка адаптивного дизайна
- доработка верстки некоторых страниц
- настройка отображения графики и элементов дизайна страниц под ретину
- внесение изменений в дизайн шаблона
- корректировка верстки
Предлагаем почасовую оплату. Ищем человека, готового приехать в офис на пару дней для внесения всех правок. Офис находится по адресу г.Минск, Толбухина 2.Отклики и резюме ждем на почту
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