Доработка сайтов на wordpress

Добрый день! Нужен скрипт, который находит картинки в тексте и ставит на каждую, социальные кнопки (vk, fb, tw, G+, ok) как здесь http://polonsil.ru/blog/43629078604/Krik-dushi-vracha-iz-Sochi 1) Делаете у себя 2) Показываете мне 3) Я оплачиваю 4) Вы высылаете Оплата: ...