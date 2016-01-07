Переопределить логику работы корзины (Битрикс)

Есть деталька товара в которой выведена табличка со строками:

- строка основного товара + цена (тип цены базовая)

- строки того же товара от разных производителей + их цены (цена подтягивается по типу цены который задан у произодителя)

и ссылками в корзину

- строки аналогов (цены формируются аналогично предыдущему пункту)

Соотвественно в всех этих строках цена показа оптовая если юзер принадлежит к группе оптовиков и розничная - в противном случае

задача:

1. сделать так чтоб при добавлении в корзину товар добавлялся с ценой которая выведена

2. чтоб в заказ была передана та же цена