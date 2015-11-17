Нужно внести много мелких правок на разные проекты на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок201 просмотр
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Нужно внести мелкие правки на сайты:

1.Поменять read more на читать далее.

2.Убрать лишний код на странице.

3.Скопировать пару одностраничных сайтов

4.Скопировать камбекер.

5.Настроить плагин для тизерной сети на вордпресс.

И еще много разных правок, работа на пару дней.

WordPress
8 лет назад
ofyk
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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