Модуль под WP.

[url=http://iqir.ru/]iqir.ru/[/url] (на NGCMS) ТЗ прикреплено, дополнительное обсуждение голосом в скайпе ( предпочтительно в рабочее время). Оплата строго по факту, можно поэтапно, по пунктам тз. На киви или банковскую карту. В откликах пишите, пожалуйста, сразу цену, срок и когда можете ...
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Мы не букмекерская контора.
Необходим модуль для WP.
Он должен уметь:
1) Добавлять прогноз из линии букмекерской конторы
2) Выводить готовый прогноз сделаный пользователем
3) Должна быть возможность комментирования прогноза
4) Автоматический расчет прогноза по завершению события
С помощью парсинга это не настроить, увы, букмекеры блокируют доступ и модуль перестает работать. Нужно делать все с помощью фида букмекерской конторы. Приложил документ, посмотрите, может разберетесь.
и еще… возможно это поможет помочь…
** Прогнозы пользователей. Добавление прогноза и т.д. у каждого пользователя (который зарегестрировался) есть кнопка добавить прогноз - нажимает кнопку добавить прогноз и выходит форма добавления (пример http://vk.cc/4hhGOi) - начну по порядку первая графа букмекерская контора (скрин http://vk.cc/4hhH9z) букмекерская контора это то место откуда мы должны брать информацию, информацию о виде спорта, виде ставки, коэффициента и т.д. человек выбрал например как «Олимп» и дальше выбирает вид спорта, например футбол, дальше, понимая какие события предвидятся, появляются чемпионаты/страны, выберем (Футбол. ЧЕ-2016. Отборочные матчи.) - дальше понимая какие есть матчи в этом разделе выбираем, например, матч с участием России и вот уже сейчас видим, на что же мы может дать прогноз (пример http://vk.cc/4hhKeH) (вся эта информация взялась с сайта http://olimpru.com http://vk.cc/4hhLv2) - выбираем какой то из предложенных вариантов, например, выбрали мы П1 (победа первой команды), коэффициент на это 11 (если мы на коэффициент 11 ставим 100 единиц то при победе получаем 1100 единиц, сумма ставки просто умножается на коэффициент, это просто объяснение что такое коэффициент) - дальше мы ставим фиксированную ставку 5% от суммы которая у пользователя (при регистрации деться, 2500 виртуальных единиц) выбрали - дальше пишем краткое описание и добавляем прогноз - он добавляешься на главную страницу, пример выше скидывал того, как это отображается. Для чего нужна виртуальная валюта? Для подсчета проходимости, для подсчета прибыли, которую может принести человек и т.д. Например мы поставили 5% (125 единиц) от 2500 на коэффициент 11 если прогноз проходит то сумма выигрыша прибавляется к виртуальному счету, если поражение сумма ставки минусуется из общего банка пользователя.Для примера можно посмотреть данный сайт http://vprognoze.ru, логин: everywin /пароль: 1234567z
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