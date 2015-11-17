Реализовать сортировку товаров (Bitrix)

$12
Веб-программированиеЗакрытнет заявок103 просмотра
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1. У каждого товара из каталога должна быть возможность в карточке товара отдельно проставлять цену для каждого товара.  

Необходимо реализовать этот функционал 

2. Для каждого раздела  необходимо реализовать сортировку товаров по популярности (опираясь на количество хитов, самих переходов на карточку товара), при этом предусмотреть возможность закрепления результатов товаров вручную и установки определенного порядка у этих закрепленных товаров.  

Далее нужно будет ввести сортировку (в стиле сайта) по цене и популярности для всех подразделов в каталоге.  

Время выполнения – 3 часа.   

Стоимость 1 часа – 250р.      

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (astonii77) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.

8 лет назад
Artii
Артем 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
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