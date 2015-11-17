Модернизация сайта

iqir.ru/ (на NGCMS)

ТЗ прикреплено, дополнительное обсуждение голосом в скайпе ( предпочтительно в рабочее время).

Оплата строго по факту, можно поэтапно, по пунктам тз.

На киви или банковскую карту.

В откликах пишите, пожалуйста, сразу цену, срок и когда можете приступить к работе.

PS

заказ от студии, поэтому отклики рассматриваются только от прямых исполнителей и за разумную цену.

Спасибо.