Модернизация сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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iqir.ru/  (на NGCMS)  

ТЗ прикреплено, дополнительное обсуждение голосом в скайпе ( предпочтительно в рабочее время).   

Оплата строго по факту, можно поэтапно, по пунктам тз.   

На киви или банковскую карту.   

В откликах пишите, пожалуйста, сразу цену, срок и когда можете приступить к работе. 

PS 

заказ от студии, поэтому отклики рассматриваются только от прямых исполнителей и за разумную цену.   

Спасибо.

8 лет назад
StraightWeb
Алексей 
60 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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