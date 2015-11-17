Нужно сделать полную визуальную и функциональную копию сайта [url=http://annualreview2014.mtsgsm.com/]http://annualreview2014.mtsgsm.com/[/url] , чтобы его было возможно разместить на хостинге. Скопировать нужно не только оформление и контент, но и все программные функции (поиск, Add Note, My Pages, вывод в PDF и т.п.). Интересует в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать доработки на сайте http://tocanada.com.ua
1. На странице "ОЦЕНКА ШАНСОВ"
Выровнять отступ между заголовками и полями ввода
2. Хедер - уменьшить высоту хедера так чтобы всё стало в 1 ряд. минимум в 2 раза на главной (1366x768).
Соответственно увеличится высота фона. и Баннер поднимется вверх.
3. Проверка адаптивности на всех классах устройств, что бы везде все адекватно отображалось и ничего не съезжало.
4. Добавить поля у элементов которые касаются края экрана. Под фильтр по датам добавит серый фон.
https://drive.google.com/file/d/0B0GCEeDGvytwRXV4czI1MEZiNlk/view?usp=sharing
макет вышлю исполнителю
ПыСы. Это буквально тестовое задание, так как есть еще много работы. Ищу потенциального исполнителя на другие проекты. По этому прошу писать сроки, стоимость работы и прислать ссылку на последний сделанный сайт.
Стоимость работы пишем не стесняясь. Так как нужно понять, в каких пределах смогу в дальнейшем предлагать проекты.
ПыСы2. Ищу исполнителя из Украины, который знаком не ниже среднего уровня с CMS WordPress.
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