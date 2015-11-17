Доработки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Необходимо сделать доработки на сайте http://tocanada.com.ua

1. На странице "ОЦЕНКА ШАНСОВ" 

Выровнять отступ между заголовками и полями ввода

2. Хедер - уменьшить высоту хедера так чтобы всё стало в 1 ряд. минимум в 2 раза на главной (1366x768).

Соответственно увеличится высота фона. и Баннер поднимется вверх.

3. Проверка адаптивности на всех классах устройств, что бы везде все адекватно отображалось и ничего не съезжало.

4. Добавить поля у элементов которые касаются края экрана. Под фильтр по датам добавит серый фон.

https://drive.google.com/file/d/0B0GCEeDGvytwRXV4czI1MEZiNlk/view?usp=sharing

макет вышлю исполнителю

ПыСы. Это буквально тестовое задание, так как есть еще много работы. Ищу потенциального исполнителя на другие проекты. По этому прошу писать сроки, стоимость работы и прислать ссылку на последний сделанный сайт.

Стоимость работы пишем не стесняясь. Так как нужно понять, в каких пределах смогу в дальнейшем предлагать проекты. 

ПыСы2. Ищу исполнителя из Украины, который знаком не ниже среднего уровня с CMS WordPress. 

8 лет назад
thund3r
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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