Доработать шаблон на ocstore v1.5.5.1.2

Нужно создать качественный доходный одностраничник
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать шаблон http://journal.digital-atelier.com/1/
Прикрепил ТЗ к заданию.
!!! Вопросы могут рассматриваться как отдельныезадачи. Не обязательно иметь способность решить всё. Можете выбрать только те
задачи, которые сможете решить. Укажите в колонке «Стоимость» цену за
реализацию задачи.
Жду сроков и цены. Спасибо
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