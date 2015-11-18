Доработать шаблон на ocstore v1.5.5.1.2

Требуется доработать шаблон http://journal.digital-atelier.com/1/

Прикрепил ТЗ к заданию.

!!! Вопросы могут рассматриваться как отдельныезадачи. Не обязательно иметь способность решить всё. Можете выбрать только те

задачи, которые сможете решить. Укажите в колонке «Стоимость» цену за

реализацию задачи.

Жду сроков и цены. Спасибо