Доработать шаблон на ocstore v1.5.5.1.2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Требуется доработать шаблон http://journal.digital-atelier.com/1/

Прикрепил ТЗ к заданию.

!!! Вопросы могут рассматриваться как отдельныезадачи. Не обязательно иметь способность решить всё. Можете выбрать только те

задачи, которые сможете решить. Укажите в колонке «Стоимость» цену за

реализацию задачи.

Жду сроков и цены. Спасибо

8 лет назад
pancenko
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад