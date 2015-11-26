Доработка сайта на DLE

$5
Веб-программированиеЗавершен1 заявка97 просмотров
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В новой рубрике http://2642020.ru/product/lot/ и в ней не работает кнопка купить, т.е. в других товарах в старых рубриках кнопка появляется и все пашет, создаю новую рубрику и новые товары у них не работает. 

8 лет назад
okludator
Максим 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
Выбранный исполнитель
Asquidbro
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
7 дней
Быстро сделал правки по сайту DLE. Все работает, вопросов нет, рекомендую.
Хороший заказчик, понимает всю суть процесса.