Сделать на сайте ссылки рабочими

Требуется доработать шаблон http://journal.digital-atelier.com/1/ Прикрепил ТЗ к заданию. [b]!!![/b] Вопросы могут рассматриваться как отдельныезадачи. Не обязательно иметь способность решить всё. Можете выбрать только те задачи, которые сможете решить. Укажите в колонке «Стоимость» цену за реализацию задачи. Жду сроков и цены. Спасибо
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