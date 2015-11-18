Whatsapp для нескольких операторов

Требуется доработать шаблон http://journal.digital-atelier.com/1/ Прикрепил ТЗ к заданию. [b]!!![/b] Вопросы могут рассматриваться как отдельныезадачи. Не обязательно иметь способность решить всё. Можете выбрать только те задачи, которые сможете решить. Укажите в колонке «Стоимость» цену за реализацию задачи. Жду сроков и цены. Спасибо
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Здравствуйте.
Для возможности проводить консультации одновременно несколькими операторами под одной учетной записью whatsapp необходимо организовать механизм, который позволит:
1. Поступающие чаты равномерно распределять на операторов ("револьверный" метод).
2. Давать возможность добавлять или убирать операторов, на которые распределяются чаты. Например, по средствам статусов.
3. Вести историю диалогов с операторами (можно без интерфейса, через логи).
Желательна реализация через веб-интерфейс (оператор ведет диалог в веб-интерфейсе), но готов рассмотреть другие варианты.
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