Whatsapp для нескольких операторов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка91 просмотр
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Здравствуйте.

Для возможности проводить консультации одновременно несколькими операторами под одной учетной записью whatsapp необходимо организовать механизм, который позволит: 

1. Поступающие чаты равномерно распределять на операторов ("револьверный" метод). 

2. Давать возможность добавлять или убирать операторов, на которые распределяются чаты. Например, по средствам статусов. 

3. Вести историю диалогов с операторами (можно без интерфейса, через логи). 

Желательна реализация через веб-интерфейс (оператор ведет диалог в веб-интерфейсе), но готов рассмотреть другие варианты.

8 лет назад
jsirexk
Антон 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад