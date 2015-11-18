Whatsapp для нескольких операторов

Здравствуйте.

Для возможности проводить консультации одновременно несколькими операторами под одной учетной записью whatsapp необходимо организовать механизм, который позволит:

1. Поступающие чаты равномерно распределять на операторов ("револьверный" метод).

2. Давать возможность добавлять или убирать операторов, на которые распределяются чаты. Например, по средствам статусов.

3. Вести историю диалогов с операторами (можно без интерфейса, через логи).

Желательна реализация через веб-интерфейс (оператор ведет диалог в веб-интерфейсе), но готов рассмотреть другие варианты.