Работа для спеца по Smarty

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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Добрый день! Имеется сайт (приложение)

 Задачи:

1 Разместить ватермарку поверх всех фотографии товаров сайта (лежат в одной папке) и чтобы в дальнейшем ватермарка ложилась при создании новых товаров. (Файл в котором создается товар и фото товара я укажу)

2 /index.php?section=4&category=15&item_id=2 Имеется выбор размера. В зависимости от выбранного размера - должна в анкете менятся цена. Каждый размер = отдельный товар в БД. Также при нажатии в корзину - в корзину должен попасть товар нужного размера.

3 При нажатии кнопки в корзину - не должно сразу перекивывать на страницу коризны. Просто должно появлятся всплывающее уведомение. ТОвар добавлен в корзину.

4 Не работает кнопка избранное. Должна работать по принципу корзины. Только называться по другому.

5 На страницу товара добавить функцию увеличения фотографии - лупу.

Пример http://www.lamoda.kz/p/ad003ewfsg52/clothes-adidasneo-parka/

Доп фото должны выводится по такому же принципу.

Пример товара в доп фото /index.php?section=4&category=21&item_id=28

8 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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