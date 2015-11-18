Работа для спеца по Smarty

Требуется доработать шаблон http://journal.digital-atelier.com/1/ Прикрепил ТЗ к заданию. [b]!!![/b] Вопросы могут рассматриваться как отдельныезадачи. Не обязательно иметь способность решить всё. Можете выбрать только те задачи, которые сможете решить. Укажите в колонке «Стоимость» цену за реализацию задачи. Жду сроков и цены. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Имеется сайт (приложение)
Задачи:
1 Разместить ватермарку поверх всех фотографии товаров сайта (лежат в одной папке) и чтобы в дальнейшем ватермарка ложилась при создании новых товаров. (Файл в котором создается товар и фото товара я укажу)
2 /index.php?section=4&category=15&item_id=2 Имеется выбор размера. В зависимости от выбранного размера - должна в анкете менятся цена. Каждый размер = отдельный товар в БД. Также при нажатии в корзину - в корзину должен попасть товар нужного размера.
3 При нажатии кнопки в корзину - не должно сразу перекивывать на страницу коризны. Просто должно появлятся всплывающее уведомение. ТОвар добавлен в корзину.
4 Не работает кнопка избранное. Должна работать по принципу корзины. Только называться по другому.
5 На страницу товара добавить функцию увеличения фотографии - лупу.
Пример http://www.lamoda.kz/p/ad003ewfsg52/clothes-adidasneo-parka/
Доп фото должны выводится по такому же принципу.
Пример товара в доп фото /index.php?section=4&category=21&item_id=28
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