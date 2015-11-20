Доработка Instantmaps2

Добрый день, интересует доработка модуля Instantmaps2, необходимо сделать следующее:

1.Возможность отмечать(добавлять в избранное) понравившиеся объекты(а так же просматривать по необходимости по ссылке) не зарегистрированным пользователям

2.Возможность запоминания объектов которые уже просматривали (последние просмотренные объекты) для не зарегистрированных, а также зарегистрированных пользователей

3.Возможность выводить объекты которые находятся рядом с выбранным объектом

4. Вывод полной информации (картинки, цена описание и т.п.) в сплывающем окне при нажатии на объект на общей карте.(сейчас там выводиться только название, 1 картинка и адрес)

5.Выбор города выпадающем списком (как в фильтре)

Доработка компонента UniLang (переводчик контента)

1.Проработать перевод абсолютно всего контента который есть на сайте, особенно Объектов на карте(перевод всех характеристик и их описания)

3.Исправить баг когда в пользовательской части на главной странице переключаю на другой язык перекидывает на другую страницу - нужно оставаться на главной.