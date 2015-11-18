Настроить воронку продаж и цели в google universal

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка110 просмотров
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Настроить воронку продаж и цели в google universal для интернет-магазина http://bit.ly/1PzLSsO

1. воронка продаж - http://www.evernote.com/l/AGhx_MA5NF9L4KlYTg3IkJ3Dom0Vhg9RggI/

2. цели для интернет-магазина - http://www.evernote.com/l/AGg6eOycfXVBDrumZUEJHcRWvrBL0KERu5g/

3. настроить google е-commerce

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8 лет назад
fenix-media
Дима 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад