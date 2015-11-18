Кто может помочь найти решения, а именно переименования изображений, например из [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg[/url] НА [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg[/url] Я использую wpgrabber, картинка загружается с "иероглифами", а нужно что бы [b]брало из заголовка статьи, и переименовало изображения автоматически. ...
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Настроить воронку продаж и цели в google universal для интернет-магазина http://bit.ly/1PzLSsO
1. воронка продаж - http://www.evernote.com/l/AGhx_MA5NF9L4KlYTg3IkJ3Dom0Vhg9RggI/
2. цели для интернет-магазина - http://www.evernote.com/l/AGg6eOycfXVBDrumZUEJHcRWvrBL0KERu5g/
3. настроить google е-commerce
Для работ на сайте есть программист, который будет на связи или внесёт данные по вашей инструкции
указывайте ваши сроки и стоимость
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