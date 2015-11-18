Поправить работу парсера на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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На данный момент работает часть функционала парсера на сайте.

Необходимо правильно настроить вывод результатов в модальное окно.

Подробности в прикрепленном файле!

8 лет назад
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад