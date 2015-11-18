Нужно соединить два javascript plugin'a

Кто может помочь найти решения, а именно переименования изображений, например из [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg[/url] НА [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg[/url] Я использую wpgrabber, картинка загружается с "иероглифами", а нужно что бы [b]брало из заголовка статьи, и переименовало изображения автоматически. ...
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Соединить два плагина в шаге N1, чтобы работала валидация формы вместе со стилизованным select'ом:
jquery.form-validator.min.js и bootstrap-select.min.js
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