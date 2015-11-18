Нужно соединить два javascript plugin'a

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Соединить два плагина в шаге N1, чтобы работала валидация формы вместе со стилизованным select'ом: 

jquery.form-validator.min.js и bootstrap-select.min.js 

Javascript
8 лет назад
stenson
Ольга 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад