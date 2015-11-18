Срочная перевёрстка одностраничника сегодня

Нужен кодер для реализаций онлайн каналов на сайте в плеере uppod. Суть есть платные плейлисты, выдается ключ на 1 ip. Если смотрят несколько людей ключ блокируется. Нужно обойти защиту. Можно купить сервер и ретранслировать, тогда будет, что смотрит только один ...