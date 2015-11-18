Срочная перевёрстка одностраничника сегодня

$120
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки193 просмотра
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Срочная перевёрстка одностраничника сегодня, есть сайт на AdobeMuse, нужно поменять один блок, перевести его в html вёрстку и адаптировать под мобильный - очень важный момент. Бюджет 120$ Сроки 4 часа на всю работу. Оплата по факту готовности

8 лет назад
revalkej
Валерий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад