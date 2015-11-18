Правка шаблона сайта, PHP CSS MYSQL

Нужен кодер для реализаций онлайн каналов на сайте в плеере uppod. Суть есть платные плейлисты, выдается ключ на 1 ip. Если смотрят несколько людей ключ блокируется. Нужно обойти защиту. Можно купить сервер и ретранслировать, тогда будет, что смотрит только один ...
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Добавить вкладки, таблицы, поля и элементы согласно приложения через правку темы движка. Связать логику кнопок счетчиков. Вставить формулы в код для вывода статистики.
Код написан без фрэймворк.
Читаемость понятная. Работы не много.
Обязательные требования:знание PHP CSS MYSQL, наличие комментариев в коде
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