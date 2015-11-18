Правка шаблона сайта, PHP CSS MYSQL

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Добавить вкладки, таблицы, поля и элементы согласно приложения через правку темы движка. Связать логику кнопок счетчиков. Вставить формулы в код для вывода статистики.

Код написан без фрэймворк. 

Читаемость понятная. Работы не много. 

Обязательные требования:знание PHP CSS MYSQL, наличие комментариев в коде

Заметки: 

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PHPMySQLCSS
8 лет назад
rmyrlenko
Роман 
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад