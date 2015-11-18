Написать модуль доставки к точкам выдачи pickpoint для ShopCMS

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Написать модуль доставки к точкам выдачи pickpoint для ShopCMS. 

Вот готовое решение, но для другой цмс, хотелось бы что-то подобное.

 https://www.webasyst.ru/store/plugin/shipping/dpickpoint/?preview=f54609d155fe5208127712eb57a76940

8 лет назад
Fastik
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад