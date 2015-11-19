Скорость загрузки сайта WP

Веб-программированиеЗавершен4 заявки156 просмотров
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Нужно ускорить загрузку сайта delaismelo.ru (главная, категория, страница статьи) по версии developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ до

80+.

цена сроки?

8 лет назад
wowa24
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$5
1 день
Все сделано вовремя, согласно ТЗ. Рекомендую
После работы с Владимиром только положительные впечатления. Человек на связи в нужное время, моментальная оплата.
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