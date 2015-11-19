Скорость загрузки сайта WP

Нужно настроить форму поиска таким образом, чтобы не работала кнопка enter, а пользователь должен был самостоятельно выбрать из раскрывающегося списка. Если ставить во вьюсе "автоматическая отправка", то список не раскрывается или быстро закрывается, выбрать не ...